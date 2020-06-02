Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yapılan teklif ortaya çıktı

2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'da oyuncu arayışları devam ederken, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un geçtiğimiz sezon da gündeme gelen yıldız futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...