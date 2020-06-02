02 Haziran 2020, Salı

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yapılan teklif ortaya çıktı

2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'da oyuncu arayışları devam ederken, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un geçtiğimiz sezon da gündeme gelen yıldız futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 20:58
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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yapılan teklif ortaya çıktı

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yapılan teklif ortaya çıktı

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yapılan teklif ortaya çıktı

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yapılan teklif ortaya çıktı

Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yanına golcü transferi yapmayı amaçlayan yönetim, golcü oyuncuyla temasa geçti.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yapılan teklif ortaya çıktı

Aslan'ın bir süredir gündemde olan golcü oyuncu Terem Moffi için takımı Kortrijk'e transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

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