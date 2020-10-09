09 Ekim 2020, Cuma

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma flaş sözler! "Eldeki kadroyla..."

2020-2021 yaz transfer sezonunda kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha istemişti. Sarı-kırmızılılarda bu transferler gerçekleşmezken, deneyimli teknik adamla yönetimin arasının açıldığı iddia edilmişti. İki taraf arasında yapılan son toplantıda Terim'in takım için flaş sözler kullandığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 09.10.2020 11:00
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma flaş sözler! Eldeki kadroyla...

Galatasaray'ın önce Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a, sonra da Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olması, camiada ortamın gerilmesine neden olmuştu.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma flaş sözler! Eldeki kadroyla...

Terim, Kasımpaşa mücadelesinde sahayı maç bitmeden terk ederken, bu tepkisinin hem oyuncularına hem de transfer taleplerini yerine getiremeyen yönetime olduğu net bir şekilde anlaşılmıştı.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma flaş sözler! Eldeki kadroyla...

Ancak Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının, Terim ile yaptıkları kritik toplantı sonrası kara bulutlar bir anda dağıldı. Tecrübeli hoca da an itibarıyla sadece işine konsantre oldu.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma flaş sözler! Eldeki kadroyla...

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Akşam'ın haberine göre transferin son günü öncesi, "Şu 5 Ekim bir geçsin, ne var ne yok bir bakalım" diyen deneyimli teknik adamın, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda da "Elimizdekilerle şu an için çalışmaya devam edeceğiz. Ben de sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma flaş sözler! Eldeki kadroyla...

Artık Avrupa da olmadığı için eldeki kadroyla Süper Lig'de takımı şampiyonluk mücadelesinin dışına çıkarmadan Ocak ayına yani transfer dönemine hasarsız şekilde götürmek isteyen Terim, yönetimden mutlaka ön libero ve kanat takviyesinin yapılmasını istiyor.

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