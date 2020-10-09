Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma flaş sözler! "Eldeki kadroyla..."

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Akşam'ın haberine göre transferin son günü öncesi, "Şu 5 Ekim bir geçsin, ne var ne yok bir bakalım" diyen deneyimli teknik adamın, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda da "Elimizdekilerle şu an için çalışmaya devam edeceğiz. Ben de sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandığı bildirildi.