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Galatasaraylı Arda Turan için flaş yorum! "Yatmaya gelir dedikleri..."

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın attığı gollerle 3-1 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı. 3 bin 403 gün sonra sarı-kırmızılı takımla tekrar resmi maçına çıkan Arda Turan, kaptanlık pazubandını da takan isim oldu. Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla tekrar sahalara çıkması sonrası sosyal medyada gündem oldu. İşte o tepkiler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 13.09.2020 10:28
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Galatasaraylı Arda Turan için flaş yorum! Yatmaya gelir dedikleri...

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

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Galatasaraylı Arda Turan için flaş yorum! Yatmaya gelir dedikleri...

Cimbom'da Arda Turan uzun bir aranın ardından sarı-kırmızılı formayla sahalara dönerken, 3 yeni transfer de ilk kez Galatasaray forması giymenin heyecanını yaşadı.

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Galatasaraylı Arda Turan için flaş yorum! Yatmaya gelir dedikleri...

Müsabakaya ilk 11'de başlayan yeni transferler Fatih Öztürk, Elabdellaoui ve Emre Kılınç, ilk kez bir resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı terletti.

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Galatasaraylı Arda Turan için flaş yorum! Yatmaya gelir dedikleri...

ARDA 3 BİN 403 GÜN SONRA...

Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 9 yıl sonra geri dönerken, 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

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Galatasaraylı Arda Turan için flaş yorum! Yatmaya gelir dedikleri...

Galatasaray'la son resmi maçına 20 Mayıs 2011'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan Konyaspor karşısında çıkan Arda, yeniden bu heyecanı yaşadı.

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