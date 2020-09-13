13 Eylül 2020, Pazar
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Galatasaraylı Arda Turan için flaş yorum! "Yatmaya gelir dedikleri..."
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın attığı gollerle 3-1 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı. 3 bin 403 gün sonra sarı-kırmızılı takımla tekrar resmi maçına çıkan Arda Turan, kaptanlık pazubandını da takan isim oldu. Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla tekrar sahalara çıkması sonrası sosyal medyada gündem oldu. İşte o tepkiler... | Son dakika Galatasaray haberleri
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