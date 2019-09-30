30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Performansı tartışılıyordu... Falcao hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan ve gözünü salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint-Germain maçına çeviren sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, yönetimin kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Falcao ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı kızdıran bir iddia ortaya attı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:00
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Performansı tartışılıyordu... Falcao hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!

Hiç kuşkusuz yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao oldu.

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Performansı tartışılıyordu... Falcao hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!

En nihayetinde Galatasaray, transferi için uzun uğraş verdiği Radamel Falcao'yu renklerine bağladı.

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Performansı tartışılıyordu... Falcao hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!

Takvim'in derlemesine göre, Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Radamel Falcao hakkında ortaya çıkan bu gerçek ise şaşırtan cinsten.

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Performansı tartışılıyordu... Falcao hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!

Falcao'nun Manchester United'a transferi sırasında ortaya çıkan bazı belgelere göre yıldız futbolcunun yaşını 2 yaş küçülttüğü iddia edildi.

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Performansı tartışılıyordu... Falcao hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!

İlkokula kayıt belgelerine dayandırılan iddialara göre Radamel Falcao'nun doğum tarihinin 10 Şubat 1986 değil, 10 Şubat 1984 olduğu belirtildi.

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