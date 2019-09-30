30 Eylül 2019, Pazartesi
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Performansı tartışılıyordu... Falcao hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan ve gözünü salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint-Germain maçına çeviren sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, yönetimin kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Falcao ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı kızdıran bir iddia ortaya attı.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:00
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