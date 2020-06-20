20 Haziran 2020, Cumartesi

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Galatasaraylı Adem Büyük neden 3 maç ceza aldı? İşte nedeni

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da Adem Büyük bu maçta kırmızı kart görmüştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kutulu (PFDK) tecrübeli oyuncuya 3 maç ceza verirken, cezanın nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 13:49
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Galatasaraylı Adem Büyük neden 3 maç ceza aldı? İşte nedeni

Peşi sıra gördüğü sarı kart ile oyun dışı kalan Adem Büyük, sahadan çıkarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya "Sen o... çocuğusun" dediği raporlara geçti.

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Galatasaraylı Adem Büyük neden 3 maç ceza aldı? İşte nedeni

Büyük, bu eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Talimatın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tahdit" başlıklı 41. maddesine göre işlem gören oyuncuya, hakareti hakeme karşı olduğu için 7 maça kadar ceza öngörülürken, PFDK ağır ifadelere alt sınırdan uygulama yaparak üç maç ceza kesti.

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Galatasaraylı Adem Büyük neden 3 maç ceza aldı? İşte nedeni

Çift sarı kartla birlikte Adem; Gaziantepspor, Başakşehirspor, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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Galatasaraylı Adem Büyük neden 3 maç ceza aldı? İşte nedeni

Milliyet'in haberine göre hukukçular, hakeme yönelik en ağır eylemin "küfür ve hakaret" olduğunun altını çizdi.

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Galatasaraylı Adem Büyük neden 3 maç ceza aldı? İşte nedeni

Kaleci Muslera'nın sakatlığından hakemli sorumlu tutan ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu "cellat başı" olarak suçlayan Galatasaray Kulübü, bu açıklaması nedeniyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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