20 Haziran 2020, Cumartesi
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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 6 ayrılık 3 yeni sözleşme
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla beraber maddi anlamda zarara uğrayan kulüplerden Galatasaray, sezon sonunda büyük bir değişim gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 yenilmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim, sezon sonunda takıma büyük bir neşter vurmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı bu kapsamda 6 ismin biletini keserken, sözleşmeleri bitecek 3 yıldız isimle de uzatılmasını istedi. İşte adım adım Galatasaray'daki tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
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