20 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 6 ayrılık 3 yeni sözleşme

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla beraber maddi anlamda zarara uğrayan kulüplerden Galatasaray, sezon sonunda büyük bir değişim gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 yenilmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim, sezon sonunda takıma büyük bir neşter vurmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı bu kapsamda 6 ismin biletini keserken, sözleşmeleri bitecek 3 yıldız isimle de uzatılmasını istedi. İşte adım adım Galatasaray'daki tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 20.06.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 13:00
ABONE OL
  • 1
  • 39
Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 6 ayrılık 3 yeni sözleşme

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Süper Lig kulüplerini ekonomik anlamda olumsuz etkilemiş ve kulüpler daha az hasarla bu günleri atlatmak için çeşitli yollara başvurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 39
Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 6 ayrılık 3 yeni sözleşme

Maddi anlamda en çok etkilenen kulüplerden Galatasaray'ın da; yayın gelirleri, stat ve maç günü gelirleri, mağaza gelirleri gibi bir çok gelir kalemi kesilmişti.

  • 3
  • 39
Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 6 ayrılık 3 yeni sözleşme

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, kulüp logolu maske satışına başlamış ve hem corona virüsüne karşı Galatasaraylı taraftarların korunmasını sağlarken hem de kulübe ek gelir getirmeyi düşünmüştü.

  • 4
  • 39
Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 6 ayrılık 3 yeni sözleşme

Ayrıca seyircisiz oynanacak karşılaşmalar için bir gelir elde edemeyecek Cimbom, "karton taraftar" uygulamasını başlatarak tribünleri doldurmayı hedeflemişti.

  • 5
  • 39
Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 6 ayrılık 3 yeni sözleşme

Çeşitli yollardan ek gelir sağlayan Aslan, sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör