Bayrağı devralıyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK 11'i

Süper Lig'e verilen 87 günlük aranın ardından 27. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu karşılaşmada Ryan Donk ve Adem Büyük'ün kart cezalısı olması ve Fernando Muslera ile Florin Andone'nin sakatlanması sebebiyle kadroda büyük değişiklikler olacak. Peki, teknik direktör Fatih Terim Gaziantep FK karşısına hangi 11'le sahaya çıkacak? İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler ve Cimbom'un muhtemel 11'i...