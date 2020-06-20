20 Haziran 2020, Cumartesi

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Bayrağı devralıyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK 11'i

Süper Lig'e verilen 87 günlük aranın ardından 27. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu karşılaşmada Ryan Donk ve Adem Büyük'ün kart cezalısı olması ve Fernando Muslera ile Florin Andone'nin sakatlanması sebebiyle kadroda büyük değişiklikler olacak. Peki, teknik direktör Fatih Terim Gaziantep FK karşısına hangi 11'le sahaya çıkacak? İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler ve Cimbom'un muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 14:10
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Bayrağı devralıyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı-kırmızılılarda mutlak parola galibiyet.

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Bayrağı devralıyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK 11'i

Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray'da ayağı kırılan ve ameliyat olan kaleci Fernando Muslera, sarı kart cezalısı Ryan Donk, kırmızı kart cezalısı Adem Büyük, sakatlığı devam eden Marcao forma giyemeyecek.

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Bayrağı devralıyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK 11'i

Sarı-kırmızılılarda Florin Andone de sezonu kapatırken teknik direktör Fatih Terim'in kadro seçimi merakla bekleniyor.

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Bayrağı devralıyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK 11'i

BAYRAĞI DEVRALIYOR!
Galatasaray'da Donk, Marcao gibi isimlerin yokluğunda Fatih Terim, Lemina'yı stoper bölgesine çekmeyi planlarken, tecrübeli teknik adam yanında Rize performansından memnun kalmadığı Ahmet Çalık'ın yerine genç Emin'i oynatmaya daha yakın.

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Bayrağı devralıyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK 11'i

Antrenmanlarda genç Emin, Falcao'nun karşısında denenirken, Terim genç futbolcu hakkındaki sok kararı bugünkü antrenmandan sonra verecek.

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