Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih...

Galatasaray'ın altyapısından yetiştirdiği ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı'yla geçtiğimiz aylarda sözleşme krizi yaşanmış ve bu gelişmelerin ardından genç oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Bu konuda yaşanan gelişme herkesi şaşırttı. İşte detaylar...