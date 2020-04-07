07 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih...

Galatasaray'ın altyapısından yetiştirdiği ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı'yla geçtiğimiz aylarda sözleşme krizi yaşanmış ve bu gelişmelerin ardından genç oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Bu konuda yaşanan gelişme herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 13:13
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Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih...

Galatasaray'da A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılıların yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi.

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Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih...

Bu gelişme sonrası Mustafa kapı kadro dışı bırakıldı. Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın yeni sezonda nereye gideceği merakla bekleniyor.

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Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih...

8 Ağustos'ta 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı, transferde talimat engeline takılmayacak.

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Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih...

Cimbom'un kadro dışı bıraktığı genç oyuncu Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan Fortuna Sittard talip oldu.

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Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih...

Hollanda ekibinin başkanı Işıtan Gün, genç yıldızı takıma katmakta kararlı. Corona virüsü salgını nedeniyle transfer çalışmaları askıya alınsa da, Fortuna Sittard'ın önümüzdeki süreçte Mustafa Kapı için somut adımlar atması bekleniyor.

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