14 Mayıs 2020, Perşembe

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Galatasaray'da Mariano'nun yerine 3 aday

Galatasaray'ın 2017 yazında kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sezon sonu takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu bağlamda sağ bek arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılarda 3 isim gündeme geldi. Corona virüsü nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda transferin sezon sonu gerçekleşme ihtimali çok yüksek. İşte Cimbom'un sağ bek adayları...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 02:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 06:35
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Galatasaray'da Mariano'nun yerine 3 aday

Temmuz 2017'de Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı sağ bek Mariano, oynadığı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in gözde isimlerinden olmuştu.

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Galatasaray'da Mariano'nun yerine 3 aday

Galatasaray'da ilk 11'in değişilmezi haline gelen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi, hakkındaki transfer iddialarını da beraberinde getirmişti.

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Galatasaray'da Mariano'nun yerine 3 aday

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano da geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulunmuştu.

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Galatasaray'da Mariano'nun yerine 3 aday

ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz.

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Galatasaray'da Mariano'nun yerine 3 aday

Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuşmuştu.

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