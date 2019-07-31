Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-kırmızılılarda, yıldız isme çılgın bir teklif geldi. Fatih Terim'in isteği üzerine kadroya katılan yıldız futbolcu için İngiltere ekibi Aston Villa devreye girdi. İngiliz ekibi bu transfer için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





