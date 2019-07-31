31 Temmuz 2019, Çarşamba

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Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen dünya yıldızı golcü Radamel Falcao transferini bitirdi. İşte Kolombiyalı yıldızın imza tarihi...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 06:39
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Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için tüm şartları zorlarken bu durum Fransa'da da büyük ses getirdi.

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Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, manşete taşıdığı haberde başarılı futbolcunun Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu.

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Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Monaco'nun menajer Mendes'ten Falcao ile yolların ayrılması için bir formül bulmasını istediği belirtildi. İlk olarak Falcao'nun yerine Andre Silva'nın geleceğinin planlandığı yazıldı.

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Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

MALİ YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Portekızli golcünün sağlık kontrolünden geçememesinin büyük bir şok yaşattığı ve daha sonra gündeme Mariano Diaz'ın alındığının detayları yazıldı.

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Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Monaco'nun ilk planda 33 yaşındaki oyuncuyu, Valencia ya da Atletico Madrid'e göndermeyi düşündüğü ancak anlaşma sağlanamadığı aktarıldı ve Galatasaray'ın daha iyi bir teklifle yıldızı etkilediği vurgulandı.

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