31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen dünya yıldızı golcü Radamel Falcao transferini bitirdi. İşte Kolombiyalı yıldızın imza tarihi...
Giriş Tarihi: 31.07.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 06:39
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