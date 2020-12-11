Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Para ya da takasla bitirilecek

Ocak ayında başlayacak kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de forma giyen iki futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:31 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 06:14 ABONE OL