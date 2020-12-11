11 Aralık 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Para ya da takasla bitirilecek

Ocak ayında başlayacak kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de forma giyen iki futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:31 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 06:14
ABONE OL
  • 1
  • 9
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Para ya da takasla bitirilecek

Galatasaray'dan çifte harekat… Sarı-kırmızılı yönetimin Luyindama'yı iyi bir rakama satarak Alanyaspor'dan Steven Caulker'i renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Para ya da takasla bitirilecek

28 yaşındaki İngiliz yıldızın Akdeniz takımında sergilediği performansın yüksek olması nedeniyle ilk tercih olduğu öğrenildi.

  • 3
  • 9
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Para ya da takasla bitirilecek

CAULKER 3. SEZONUNU YAŞIYOR

Alanyaspor'da 3. sezonunu geçiren Caulker, turuncu-yeşilli takımın bu sezon oynadığı 11 maçta da forma giyerken 2 gol kaydetti.

  • 4
  • 9
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Para ya da takasla bitirilecek

İngiliz oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

  • 5
  • 9
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Para ya da takasla bitirilecek

LİSTEDE SALİH UÇAN DA BULUNUYOR

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetiminin Caulker dışında orta saha oyuncusu Salih Uçan'la da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör