10 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler
Radamel Falcao'nun eşi Lorolei, Bebek'te taşındıkları evin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşille iç içe olan evin arka bahçesinde bir göletin olması dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon Euro kazanan Falcao'nun yeni evi adeta dudak uçuklattı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:56
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