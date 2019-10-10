10 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Radamel Falcao'nun eşi Lorolei, Bebek'te taşındıkları evin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşille iç içe olan evin arka bahçesinde bir göletin olması dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon Euro kazanan Falcao'nun yeni evi adeta dudak uçuklattı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:56
  • 1
  • 15
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Transferi büyük ses getiren ancak şu ana kadar beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao, İstanbul'da çok mutlu...

  • 2
  • 15
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Uzun süren bir transfer sürecinin ardından yıldız futbolcu, kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

  • 3
  • 15
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Bonuslarla beraber yıllık 7 milyon Euro kazanan Radamel Falcao'nun performansı ise tartışılmaya başlandı.

  • 4
  • 15
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Şu ana kadar ligde yalnızca 3 maçta 181 dakika sahada kalan Falcao, bir gol sevinci yaşadı.

  • 5
  • 15
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Kolombiyalı yıldız sakatlığından dolayı son oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör