Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni evi olay oldu! İşte o görüntüler

Radamel Falcao'nun eşi Lorolei, Bebek'te taşındıkları evin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşille iç içe olan evin arka bahçesinde bir göletin olması dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon Euro kazanan Falcao'nun yeni evi adeta dudak uçuklattı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





