10 Ekim 2019, Perşembe
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Fatih Terim düğmeye bastı! 3 isme büyük şok...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 7.haftanın sonunda 10 puanla, 10.sırada bulunuyor. Yaz döneminde yapılan transferlerden de verim alamayan sarı-kırmızılılar, hücum hattında kriz yaşıyor. Son Gençlerbirliği maçında oynanan kötü oyun ve bırakılan 2 puan bardağı taşırdı. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray'da operasyon kapıda...
Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:59
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