10 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim düğmeye bastı! 3 isme büyük şok...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 7.haftanın sonunda 10 puanla, 10.sırada bulunuyor. Yaz döneminde yapılan transferlerden de verim alamayan sarı-kırmızılılar, hücum hattında kriz yaşıyor. Son Gençlerbirliği maçında oynanan kötü oyun ve bırakılan 2 puan bardağı taşırdı. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray'da operasyon kapıda...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:59
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Fatih Terim düğmeye bastı! 3 isme büyük şok...

Son 30 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray'da kazan kaynıyor...

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Fatih Terim düğmeye bastı! 3 isme büyük şok...

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Fatih Terim düğmeye bastı! 3 isme büyük şok...

Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, milli araya 10.sırada girdi.

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Fatih Terim düğmeye bastı! 3 isme büyük şok...

Özellikle son Gençlerbirliği maçında takımın verdiği görüntü taraftarı ve sarı-kırmızılı kurmayları düşündüren cinsteydi.

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Fatih Terim düğmeye bastı! 3 isme büyük şok...

Etkisiz bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim futbolcuların performansından memnun olmadığını dile getirmişti.

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