Fatih Terim düğmeye bastı! 3 isme büyük şok...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 7.haftanın sonunda 10 puanla, 10.sırada bulunuyor. Yaz döneminde yapılan transferlerden de verim alamayan sarı-kırmızılılar, hücum hattında kriz yaşıyor. Son Gençlerbirliği maçında oynanan kötü oyun ve bırakılan 2 puan bardağı taşırdı. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray'da operasyon kapıda...