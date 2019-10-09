09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao şoku!

Galatasaray'da son dakika... Sarı Kırmızılı ekip, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Radamel Falcao tedavisi sebebiyle antrenmana katılmadı.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 22:50
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Galatasaray'da Falcao şoku!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray'da Falcao şoku!

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların salonda yaptıkları çalışmalarla başladıkları belirtildi.

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Galatasaray'da Falcao şoku!

Saha bölümünde ise pas ağırlıklı bir çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, yenilenme koşusuyla antrenmanı tamamladıkları kaydedildi.

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Galatasaray'da Falcao şoku!

Falcao idmana katılmadı

Açıklamada, milli takımlarda bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Florin Andone, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli'nin antrenmana katılmadığı ifade edildi.

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Galatasaray'da Falcao şoku!

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildiği, Mario Lemina'nın ise tedavisinin ardından takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı aktarıldı.

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