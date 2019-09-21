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Galatasaray'ın yıldız isme yaptığı teklif resmen açıklandı! "3 katını önerdiler"
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi macerasına başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için yapılan teklif resmen açıklandı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 21.09.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 15:52
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