21 Eylül 2019, Cumartesi

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Galatasaray'ın yıldız isme yaptığı teklif resmen açıklandı! "3 katını önerdiler"

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi macerasına başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için yapılan teklif resmen açıklandı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 15:52
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Galatasaray'ın yıldız isme yaptığı teklif resmen açıklandı! 3 katını önerdiler

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve kötü gidişatı Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle noktalayan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

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Galatasaray'ın yıldız isme yaptığı teklif resmen açıklandı! 3 katını önerdiler

Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla yoğun bir maç trafiğine giren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlar arasında yer aldı.

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Galatasaray'ın yıldız isme yaptığı teklif resmen açıklandı! 3 katını önerdiler

Kadrosunu geçtiğimiz seneye göre neredeyse baştan aşağı yenileyen Cimbom; Falcao, Babel, Lemina, Seri, Nzonzi, Andone, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Christian Luyindama ve Emre Mor ile sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'ın yıldız isme yaptığı teklif resmen açıklandı! 3 katını önerdiler

İç transferde de radikal kararlar alan sarı-kırmızılılar; Fernando, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru ve Semih Kaya ile yollarını ayırdı.

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Galatasaray'ın yıldız isme yaptığı teklif resmen açıklandı! 3 katını önerdiler

Öte yandan yoğun bir transfer dönemi geçiren ve birçok oyuncuyla görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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