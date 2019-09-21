Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor kafilesi açıklandı! Üç yıldız kadroda yok

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da Malatya'ya hareket ederek 22 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma için kampa gidecek olan sarı-kırmızılıların Malatyaspor kadrosu açıklanırken, üç yıldız kafilede yer almadı. İşte sarı-kırmızılıların Malatya kafilesi...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 15:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





