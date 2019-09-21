21 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor kafilesi açıklandı! Üç yıldız kadroda yok

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da Malatya'ya hareket ederek 22 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma için kampa gidecek olan sarı-kırmızılıların Malatyaspor kadrosu açıklanırken, üç yıldız kafilede yer almadı. İşte sarı-kırmızılıların Malatya kafilesi...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 15:18
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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor kafilesi açıklandı! Üç yıldız kadroda yok

Fernando Muslera

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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor kafilesi açıklandı! Üç yıldız kadroda yok

Şener Özbayraklı

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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor kafilesi açıklandı! Üç yıldız kadroda yok

Emre Taşdemir

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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor kafilesi açıklandı! Üç yıldız kadroda yok

Ahmet Çalık

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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor kafilesi açıklandı! Üç yıldız kadroda yok

Jean Michael Seri

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