22 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den rotasyon!

Süper Lig'in 5. haftasında perde cuma günü oynanan Göztepe- Konyaspor maçıyla açıldı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı yeni transfer Falcao'nun golüyle deviren Sarı-Kırmızılılar, bu hafta ise BTC Türk Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek olan Fatih Terim, maç öncesi özel bir toplantı yaptı. Usta hoca "Derbi öncesi hata istemiyorum. Kazanıp geleceğiz" dedi. İşte BTC Türk Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 01:44 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 10:10
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Fatih Terim'den rotasyon!

Devler Ligi'nde Brugge'den istediğini alarak dönen Galatasaray gözünü bugün oynayacağı Malatyaspor karşılaşmasına çevirdi.

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Fatih Terim'den rotasyon!

İmparator Fatih Terim, kulübede olamayacağı Yeni Malatya maçı için özel bir toplantı yaptı. Usta hoca "Derbi önce hata istemiyorum. Kazanıp geleceğiz" dedi.

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Fatih Terim'den rotasyon!

Fatih Terim, Avrupa Kupası dönüşleri sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

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Fatih Terim'den rotasyon!

İmparator "Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Kendi evimizdeki bu maç öncesi hata yapma lüksümüz yok. Yeni Malatyaspor güçlü bir takım. Sezona da iyi başladılar. Maça iyi konsantre olun. Derbiyi değil, Malatya'yı düşünün" ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim'den rotasyon!

SKORA GÖRE ANDONE
Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hücumda Radamel Falcao'yu kullanacak. İmparator'un B Planı da hazır. Skora ve oyunun gidişatına göre cezası sona eren Andone de şans bulabilir.

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