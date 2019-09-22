22 Eylül 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'den rotasyon!
Süper Lig'in 5. haftasında perde cuma günü oynanan Göztepe- Konyaspor maçıyla açıldı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı yeni transfer Falcao'nun golüyle deviren Sarı-Kırmızılılar, bu hafta ise BTC Türk Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek olan Fatih Terim, maç öncesi özel bir toplantı yaptı. Usta hoca "Derbi öncesi hata istemiyorum. Kazanıp geleceğiz" dedi. İşte BTC Türk Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri.
Giriş Tarihi: 22.09.2019 01:44 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 10:10
- 1
- 50
- 2
- 50
- 3
- 50
- 4
- 50
- 5
- 50
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"