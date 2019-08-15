15 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi için olay sözler!
Galatasaray transferde atağa kalktı ve taraftarı mutlu edecek bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar Roma'da forma giyen Nzonzi ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Terim'in onayıyla takıma katılan Steven Nzonzi için eski kulübü Roma'nın taraftarından çok ağır sözler geldi. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 15.08.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 11:48
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