15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi için olay sözler!

Galatasaray transferde atağa kalktı ve taraftarı mutlu edecek bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar Roma'da forma giyen Nzonzi ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Terim'in onayıyla takıma katılan Steven Nzonzi için eski kulübü Roma'nın taraftarından çok ağır sözler geldi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 11:48
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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi için olay sözler!

Ve Galatasaray'ın yeni 6 numarası Steven Nzonzi oldu.

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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi için olay sözler!

Sarı kırmızılı yönetimin önceki gün kendisi ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladığı Fransız ön liberonun transferi, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesinin ardından kesinleşti.

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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi için olay sözler!

Galatasaray, 29 yaşında ve 1.96 metre boyundaki Nzonzi'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını dün akşam saat 19.05'te KAP'a yaptığı açıklamayla ilan etti.

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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi için olay sözler!

1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalanacak Steven Nzonzi'nin Galatasaray'ın teklifini kabul etmesinde, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması önemli rol oynadı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi için olay sözler!

Roma, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

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