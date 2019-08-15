15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a büyük şok! Falcao...

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü sarı-kırmızılı takımın 1 numaralı transfer hedefiydi. Galatasaray taraftarının da dört gözle beklediği yıldız golcüden sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İşte yaşanan son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 08:03
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Galatasaray'a büyük şok! Falcao...

Galatasaray, Radamel Falcao'dan gelen son dakika haberi ile sarsıldı.

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Galatasaray'a büyük şok! Falcao...

Sarı-kırmızılılar uzun süredir Kolombiyalı golcü için girişimlerini sürdürüyordu.

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Galatasaray'a büyük şok! Falcao...

Öyle ki Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer görüşmeleri için Fransa'ya gitmiş ve Falcao ile olan resmi gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Galatasaray'a büyük şok! Falcao...

Sarı-kırmızılı takımın Radamel Falcao'yu kadrosuna katmasına artık kesin gözü ile bakılırken Fransa'nın saygın gazetelerinden L'equipe flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

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Galatasaray'a büyük şok! Falcao...

Gelen haberlere göre oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco, Radamel Falcao ile yeni sözleşme yapmak için görüşmelere başladı.

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