15 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'a büyük şok! Falcao...
Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü sarı-kırmızılı takımın 1 numaralı transfer hedefiydi. Galatasaray taraftarının da dört gözle beklediği yıldız golcüden sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İşte yaşanan son dakika gelişmesi...
Giriş Tarihi: 15.08.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 08:03
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