02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor! Forma numarası bile hazır

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom, Avrupa sahnesinde başarı elde edilecek bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar ilk imzayı attırıyor.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 21:26
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Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor! Forma numarası bile hazır

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor! Forma numarası bile hazır

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da boy göstereceği Avrupa arenasında başarı elde etmek istiyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor! Forma numarası bile hazır

Transfer çalışmalarını bu amaçla sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda sürdürüyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor! Forma numarası bile hazır

İç transferde de hareketli günler geçiren ve kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmaları neredeyse kesinleşti.

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Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor! Forma numarası bile hazır

Kiralık sözleşmeleri sona eren Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'nun takıma geri dönmeleri beklenmiyor.

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