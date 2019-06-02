Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor! Forma numarası bile hazır

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom, Avrupa sahnesinde başarı elde edilecek bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar ilk imzayı attırıyor.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 21:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





