02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Feghouli'den transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Sofiane Feghouli, beIN Sports ekranlarına özel açıklamalar yaptı. Cezayirli yıldız hakkında çıkan transfer haberlerine cevap verdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 21:18 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 21:26
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Feghouli'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu ve elde ettiği Türkiye Kupası'nda attığı 13 gol ve 7 gol pasıyla başrol oynayan Sofiane Feghouli, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

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Feghouli'den transfer açıklaması

Hakkında çıkan transfer dedikodularına cevap veren 29 yaşındaki futbolcu,"Türkiye'de bu işler biraz karışık. Neredeyse her gazete hakkımda takımdan gidecek haberi yaptı.

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Feghouli'den transfer açıklaması

Galatasaray ile sözleşme imzaladığımda 5 yıllık kontrat süremi burada tamamlamak istediğimi ilettim. Çok güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyorum.

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Feghouli'den transfer açıklaması

2 senedir ligi şampiyon tamamlıyoruz. Avrupa kupalarında da yarışmacı bir takım olacağımıza inancım tam. Benim için süreklilik önemlidir ve seneye de Galatasaray'da olacağım." ifadelerini kullandı.

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Feghouli'den transfer açıklaması

'GALATASARAY İLE KONTRATIM VAR VE ÇOK MUTLUYUM'

Sevilla sorusuna cevap veren Soso, "Yaz transferi dönemi her zaman dedikodulara açıktır. Ne olacağını şimdiden bilemem. Bu tip ekiplerin benimle ilgilendiklerini bilmek bir zevk.

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