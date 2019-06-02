Feghouli'den transfer açıklaması

'GALATASARAY İLE KONTRATIM VAR VE ÇOK MUTLUYUM'

Sevilla sorusuna cevap veren Soso, "Yaz transferi dönemi her zaman dedikodulara açıktır. Ne olacağını şimdiden bilemem. Bu tip ekiplerin benimle ilgilendiklerini bilmek bir zevk.