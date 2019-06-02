02 Haziran 2019, Pazar
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Feghouli'den transfer açıklaması
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Sofiane Feghouli, beIN Sports ekranlarına özel açıklamalar yaptı. Cezayirli yıldız hakkında çıkan transfer haberlerine cevap verdi.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 21:18 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 21:26
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