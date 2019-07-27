27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Transferin gözde ismi Deniz Türüç imzalıyor
Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin gözde isimlerinden Deniz Türüç ile ilgili gündem olacak yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu imzayı atıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.07.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 10:53
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