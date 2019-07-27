27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Transferin gözde ismi Deniz Türüç imzalıyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin gözde isimlerinden Deniz Türüç ile ilgili gündem olacak yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu imzayı atıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 10:53
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Transferin gözde ismi Deniz Türüç imzalıyor

Spor Toto Süper Lig'de imzalar atılmaya devam ediyor.

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Transferin gözde ismi Deniz Türüç imzalıyor

Transfer döneminin yıldızı haline gelen Deniz Türüç imzayı atıyor.

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Transferin gözde ismi Deniz Türüç imzalıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu olmuştu.

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Transferin gözde ismi Deniz Türüç imzalıyor

İşte Deniz Türüç'le ilgili son gelişmeler...

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Transferin gözde ismi Deniz Türüç imzalıyor

Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Türüç'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı...

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