25 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray transfer bombasını patlattı
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılar uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için anlaşma sağladı. Terim'in "Kesinlikle kadroda olmalı" dediği yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde ikinci görüşme yapılmıştı. Bu sefer masaya daha iyi bir teklifle oturan Cimbom, yıldız futbolcu için anlaşma sağladı ve transfer imzaya kaldı.
Giriş Tarihi: 25.06.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 12:17
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