25 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray transfer bombasını patlattı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılar uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için anlaşma sağladı. Terim'in "Kesinlikle kadroda olmalı" dediği yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde ikinci görüşme yapılmıştı. Bu sefer masaya daha iyi bir teklifle oturan Cimbom, yıldız futbolcu için anlaşma sağladı ve transfer imzaya kaldı.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 12:17
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Galatasaray transfer bombasını patlattı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak 22. kez mutlu sona ulaşana Galatasaray'da transferde mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren sarı-kırmızılılar, taraftarın aylarca beklediği transferi sonunda bitirdi.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer bombası patladı.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı

Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği yıldız futbolcu için kulübüyle sonunda anlaşma sağlandı.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı

Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için ikinci görüşme yapılmıştı.

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