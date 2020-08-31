31 Ağustos 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı!

Fernando Muslera'nın uzun sürecek sakatlığı sonrasında Galatasaray'ın kaleye transfer ettiği Fatih Öztürk, sarı-kırmızılı forma altında maça çıkmadan İstanbul gecelerinde görüntülendi. 33 yaşındaki oyuncu, "Yeni mukavele imzaladım, biterim, yayınlamayın" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 10:40
ABONE OL
  • 1
  • 6
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı!

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye transfer edilen ve Galatasaray'la 2 yıllık mukavele imzalayan Fatih Öztürk İstanbul gecelerinde fena yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı!

Deneyimli kaleci, gazetecilerden önce ricada bulunurken sonra tehditvari konuşarak "Makinenizi elinizden alıp kırayım mı?" dedi.

  • 3
  • 6
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı!

BEN EVLİYİM BOŞANMA DAVAM SÜRÜYOR BENİ BİTİRİRSİNİZ

Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, önceki gece İstanbul turundaydı. Sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da forma giyen file bekçisi Fatih Öztürk, Bebek'teki Chilai isimli mekana sarışın bir kadınla gitti.

  • 4
  • 6
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı!

Geç saatte mekandan çıkan futbolcu, sarışın kadınla birlikte Porsche marka lüks spor otomobiline bindi. Arka arkaya patlayan flaşlarla ikili neye uğradığını şaşırdı. Hemen yüzlerini gizlemeye çalışan ikili, güneşlikleri indirerek gizlenmeye çalıştı. Arabasından inerek muhabirlere saldıran kaleci, "Benim fotoğraflarımı çekemezsiniz, hemen onları silin" diyerek tehditler savurdu. Muhabirlerden olumsuz yanıt alan file bekçisini, mekanın güvenlik görevlileri sakinleştirdi.

  • 5
  • 6
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı!

'BEN YANARIM ARKADAŞLAR'

Sakinleştikten sonra gazetecilere fotoğrafların silinmesi gerektiğini belirten kaleci, "O fotoğraflar çıkarsa ben mahvolurum, kulübümle büyük sıkıntı yaşarım" dedi. Yaşanan gerilimle kalecinin yanına giden sarışın kadın, panikten ağlayarak olayın ne kadar büyük olduğunu ağzından kaçırdı: "Ben evliyim, boşanma davam var. Lütfen o fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz." Bu durum karşısında Öztürk, "Sen sus, çabuk arabaya bin" diyerek bağırdı. Gazetecilerin neler olduğunu sorması üzerine açıklama yapmayan futbolcu, "Ne olduğunu söyleyemem, ama bunlar çıkarsa ben yanarım" dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör