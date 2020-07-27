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Galatasaray'da hedef Süper Lig'in 5 yıldızı! Fatih Terim istedi

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'na iddialı bir kadro kurarak başlayan Galatasaray, pandemi sonrası kötü sonuçlar alarak 5. sırada ligi bitirmişti. Yeni sezon öncesi büyük değişimlerin olacağının sinyalini veren teknik direktör Fatih Terim, 5 ismi gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:11
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Galatasaray'da hedef Süper Lig'in 5 yıldızı! Fatih Terim istedi

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Yönetimi, transfer politikasını belirlerken, Süper Lig'den düşen Kayserispor ve Yeni Malatyasporlu bazı isimleri listenin başına yazdı.

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Galatasaray'da hedef Süper Lig'in 5 yıldızı! Fatih Terim istedi

Sarı-kırmızılılar, özellikle Kayserispor'da çok başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci Lung'un yanında, Mensah ve Hasan Hüseyin Acar'la ilgileniyor.

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Galatasaray'da hedef Süper Lig'in 5 yıldızı! Fatih Terim istedi

Aslan, Yeni Malatyaspor'dan Robin Yalçın ve Beşiktaşla anlaştığı yönünde haberler çıkan Gökhan Töre'nin de transferini masaya yatırdı.

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Galatasaray'da hedef Süper Lig'in 5 yıldızı! Fatih Terim istedi

Mlliyet'in haberine göre, transferde maliyeti düşük isimlerle alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Cim-Bom bu isimlerin takımlarından ayrılmasını koz olarak kullanacak.

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Galatasaray'da hedef Süper Lig'in 5 yıldızı! Fatih Terim istedi

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Hasan Hüseyin Acar, Robin Yalçın ve Gökhan Töre'nin transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

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