Galatasaray'ın yeni sezon formaları internete sızdı!

Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla yeniden zirve yarışına dahil olan Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda gelecek sezon giyeceği formaları da şimdiden tasarlayan sarı-kırmızılıların yeni formaları internete sızdı. İşte Galatasaray'ın 2020/2021 sezonunda giyeceği formalar...