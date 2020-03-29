29 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni sezon formaları internete sızdı!

Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla yeniden zirve yarışına dahil olan Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda gelecek sezon giyeceği formaları da şimdiden tasarlayan sarı-kırmızılıların yeni formaları internete sızdı. İşte Galatasaray'ın 2020/2021 sezonunda giyeceği formalar...

Giriş Tarihi: 29.03.2020 20:13
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Galatasaray'ın yeni sezon formaları internete sızdı!

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda kullanacağı yeni deplasman ve iç saha formasına dair ilk bilgiler sızdı...

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Galatasaray'ın yeni sezon formaları internete sızdı!

Galatasaray'ın yeni iç saha forması, gelecek sezon tüm üreticilerde göreceğimiz "sanat" temasına uygun olarak fırça darbesi desenleriyle oluşturulmuş bir parçalı forma olacak.

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Galatasaray'ın yeni sezon formaları internete sızdı!
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Galatasaray'ın yeni sezon formaları internete sızdı!

Deplasman forması ise, uzun yıllardır görmediğimiz şekilde kırmızı renkte olacak. Formada tamamlayıcı renk olarak siyah kullanılacak.

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Galatasaray'ın yeni sezon formaları internete sızdı!

Tahminlerin formaların bu şekilde görüneceği yönünde...

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