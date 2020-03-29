29 Mart 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın yeni sezon formaları internete sızdı!
Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla yeniden zirve yarışına dahil olan Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda gelecek sezon giyeceği formaları da şimdiden tasarlayan sarı-kırmızılıların yeni formaları internete sızdı. İşte Galatasaray'ın 2020/2021 sezonunda giyeceği formalar...
- 1
- 43
- 2
- 43
- 3
- 43
- 4
- 43
- 5
- 43
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...