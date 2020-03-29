29 Mart 2020, Pazar

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Diagne'nin dönüşünün ardından...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin geri dönüşünün ardından yıldız oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.03.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 19:26
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Diagne'nin dönüşünün ardından...

Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla yeniden zirve yarışına dahil olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları başladı.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Diagne'nin dönüşünün ardından...

Bu doğrultuda teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin takıma geri dönmesi sonrası yıldız oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...


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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Diagne'nin dönüşünün ardından...

Süper Lig'e verilen ara Andone'nin kaderini doğrudan etkiledi. İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralanan Florin Andone, sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek. Rumen futbolcu, geçirdiği ağır sakatlığın ardından fizik gücünü toparlama şansını kaybetti.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Diagne'nin dönüşünün ardından...

UMUTLAR TÜKENDİ

Geçirdiği ağır sakatlık sonrasında ikinci yarının başında sahalara dönmesi ve iyi bir çıkış göstermesi halinde takımda tutulması planlanan Florin Andone için umutlar tükendi.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Diagne'nin dönüşünün ardından...

SEZON SONU AYRILIYOR

Corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce sadece 13 dakika forma giyebilen ve geçirdiği ağır sakatlıktan fazlası ile etkilenen Andone ise sezonun sona ermesi ile Galatasaray'a veda edecek.

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