08 Şubat 2021, Pazartesi

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Galatasaray'ın yeni prensi Mostafa Mohamed! Gelir gelmez gönülleri fethetti

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk 2 karşılaşmada 2 gol attı ve gelir gelmez taraftarların gönlünü fethetti. Cimbom, Mısırlı oyuncunun satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2021 01:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 06:13
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Galatasaray'ın yeni prensi Mostafa Mohamed! Gelir gelmez gönülleri fethetti

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında tarihi bir galibiyete daha imza attı. Geçen sene 20 yılın ardından ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup eden sarı- kırmızılılar, bu sezonu da boş geçmedi.

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Galatasaray'ın yeni prensi Mostafa Mohamed! Gelir gelmez gönülleri fethetti

Galatasaray'ın, zorlu rakibi karşısında yeni transferi Mostafa Mohamed'in golüyle 3 puana uzanması da ayrıca önemliydi.

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Galatasaray'ın yeni prensi Mostafa Mohamed! Gelir gelmez gönülleri fethetti

Fatih Terim'in talebiyle transfer edildiğinde şüphe ile yaklaşılan futbolcu, iki maçta attığı iki golle tecrübeli teknik adamın yüzünü kara çıkarmadı.

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Galatasaray'ın yeni prensi Mostafa Mohamed! Gelir gelmez gönülleri fethetti

SEZON BAŞINDA GELECEKTİ
Mısır'da ikinci 'Mohamed Salah' olarak gösterilen genç golcü, oynadığı futbol ve attığı gollerle kiralık gönderilen Mbaye Diagne'nin açığını kapattı hem de sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Falcao'yu unutturdu.

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Galatasaray'ın yeni prensi Mostafa Mohamed! Gelir gelmez gönülleri fethetti

Aslında 23 yaşındaki golcü, Diagne gönderilebilse sezon başında Galatasaraylı olacaktı. Ancak Senegalli futbolcunun gitmemesi ve mali şartlar nedeniyle gelişi ara transfere bırakıldı ve Diagne'nin ayrılmasıyla operasyon tamamlandı.

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