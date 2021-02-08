08 Şubat 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray o isimlerle sözleşme uzatacak! İşte iç transferdeki hedef... (GS transfer haberleri)

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile zirve yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları da sürüyor. İlk hedef olarak iç transferde adımlar atılacak. Futbolcularla özellikle sakatlık, performans ve ücretlerde indirime gidilmesi halinde sözleşme yenilenecek. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 08.02.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 14:11
ABONE OL
  • 1
  • 13
Galatasaray o isimlerle sözleşme uzatacak! İşte iç transferdeki hedef...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde istenilen pozisyonlara takviye yapamayan sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Galatasaray o isimlerle sözleşme uzatacak! İşte iç transferdeki hedef...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ekibi ara transfer döneminde birçok isimle anlaşmak ve TFF limitleri ve FFP kısıtlamasını göz önünde bulundurarak kadroya katmak için yoğun çaba harcadı.

  • 3
  • 13
Galatasaray o isimlerle sözleşme uzatacak! İşte iç transferdeki hedef...

Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Galatasaray, Süper Lig'de iyi bir hava yakaladı ve Fenerbahçe maçı dahil son 5 maçta 5 galibiyet elde etti.

  • 4
  • 13
Galatasaray o isimlerle sözleşme uzatacak! İşte iç transferdeki hedef...

Takımda arkadaşlık havası oldukça yüksek. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi bu havayı bozmak istemiyor. Birçok isimle bu konuda özel görüşmeler sürüyor.

  • 5
  • 13
Galatasaray o isimlerle sözleşme uzatacak! İşte iç transferdeki hedef...

Performanslarıyla forma rekabetine katkı sağlayan isimlerle ücret ve süre konusunda anlaşarak gelecek sezonlarda da kadroda tutmak isteyen teknik heyet, yaz transfer döneminde az ama öz transfer yapacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör