Galatasaray o isimlerle sözleşme uzatacak! İşte iç transferdeki hedef... (GS transfer haberleri)

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile zirve yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları da sürüyor. İlk hedef olarak iç transferde adımlar atılacak. Futbolcularla özellikle sakatlık, performans ve ücretlerde indirime gidilmesi halinde sözleşme yenilenecek. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 14:11 ABONE OL