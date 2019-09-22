Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu! Feghouli'nin yerine o isim oynayacak

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 2 maçını kazanan Aslan, zorlu deplasmandan 3 puan alıp Fenerbahçe derbisine moralli gitmeyi hedefliyor. Cimbom, Malatya temsilcisi karşısında çenesinde kırık tespit edilen Belhanda ve eşi doğum yapan Selçuk İnan'ın yanında Feghouli'den de faydalanamayacak. Zorlu mücadele öncesi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 15:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





