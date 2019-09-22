22 Eylül 2019, Pazar

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmen açıkladı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tarihi cezalar ve rakiplerin başkan ve yöneticilerinin sarı-kırmızılı takıma yönelik ağır söylemleri camiada tepki ile karşılanmıştı. Yaşananlar sonrası sarı-kırmızılı camianın kenetlenmesi beklenirken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyacağı ve Mustafa Cengiz'e rakip olacağı iddia edilmişti. Albayrak, başkanlığa adaylığını koyacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 14:51
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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmen açıkladı

Galatasaray'da başkanlık krizi devam ediyor...

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmen açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söylemişti.

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmen açıkladı

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in, bu sözlere oldukça içerlediği belirtilmişti...

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmen açıkladı

Bazı yöneticiler de Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yürüyüşüne destek olacaklarını ifade ediyordu.

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmen açıkladı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu konuda bir açıklama yapmıştı.

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