Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmen açıkladı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tarihi cezalar ve rakiplerin başkan ve yöneticilerinin sarı-kırmızılı takıma yönelik ağır söylemleri camiada tepki ile karşılanmıştı. Yaşananlar sonrası sarı-kırmızılı camianın kenetlenmesi beklenirken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyacağı ve Mustafa Cengiz'e rakip olacağı iddia edilmişti. Albayrak, başkanlığa adaylığını koyacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 14:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





