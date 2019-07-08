08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken...
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda sürpriz bir takas gündeme geldi. Banega transferinde oldukça istekli olan Galatasaray, bu transferde Fernando'yu takas olarak kullanacağı iddia ediliyordu. Fakat transferin perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Galatasaray, Fernando karşılığında Sevilla'dan başka bir oyuncuyu alacak. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 08.07.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 22:23
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