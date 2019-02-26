Galatasaray'ın yeni gözdesi Mitroglou!

90+4. dakikada attığı golle altın değerinde bir galibiyet getiren Yunan futbolcu, sadece Galatasaraylıları coşturmakla kalmadı, kendisi de 5 ay sonra golle tanıştı. Kariyerinde 10. kez son dakika golü sevinci yaşadı.