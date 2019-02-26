26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni gözdesi Mitroglou!

90+4. dakikada attığı golle altın değerinde bir galibiyet getiren Yunan futbolcu, sadece Galatasaraylıları coşturmakla kalmadı, kendisi de 5 ay sonra golle tanıştı. Kariyerinde 10. kez son dakika golü sevinci yaşadı.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 07:54
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Galatasaray'ın yeni gözdesi Mitroglou!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, Akhisar maçıyla yeniden doğdu.

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Galatasaray'ın yeni gözdesi Mitroglou!

İstanbul'a gelip yeni bir maceraya atılan Yunan futbolcu, öyle bir kritik gol attı ki yıllarca unutulmayacak cinstendi.

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Galatasaray'ın yeni gözdesi Mitroglou!

Diagne'nin yokluğunda forma şansı bulan Kostas Mitroglou aslında Akhisar karşısında da gol yollarında etkili olamadı.

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Galatasaray'ın yeni gözdesi Mitroglou!

Ancak tam 'Maç 0-0 bitecek' dendiği anda sahneye çıktı.

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Galatasaray'ın yeni gözdesi Mitroglou!

MACARİSTAN SON OLDU

Bu gol, Başakşehir'in kazandığı haftada 6 puanlık farkı korumak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek açısından büyük önem taşırken Mitroglou için de aynı zamanda yeni bir başlangıçtı.

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