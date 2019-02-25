25 Şubat 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in istediği 2 isim
Spor Toto Süper Lig'de 45 puan ile zirve takibini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıkları devam ediyor. Transfer çalışmalarına erken başlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon kadroda görmek istediği iki ismi yönetime bildirdi.
Giriş Tarihi: 25.02.2019 19:12
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