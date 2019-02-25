25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in istediği 2 isim

Spor Toto Süper Lig'de 45 puan ile zirve takibini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıkları devam ediyor. Transfer çalışmalarına erken başlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon kadroda görmek istediği iki ismi yönetime bildirdi.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 19:12
  • 1
  • 23
Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in istediği 2 isim

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, diğer taraftan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2
  • 23
Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in istediği 2 isim

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminden istediği 2 transferin kimler olduğu ortaya çıktı.

  • 3
  • 23
Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in istediği 2 isim

MUSLERA VE BELHANDA'NIN YERİNE OYUNCU BAKILIYOR

Star'da yer alan habere göre; Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı.

  • 4
  • 23
Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in istediği 2 isim

Muslera'ya alternatif arayan Fatih Terim, ayrıca sezon sonunda ayrılması beklenen Belhanda'nın yerine oyuncu bakmaya başladı.

  • 5
  • 23
Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in istediği 2 isim

Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi ile sürekli görüşen Terim'e Jablonec'te oynayan Travnik'in ismi sunuldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör