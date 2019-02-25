Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte Fatih Terim'in istediği 2 isim

Spor Toto Süper Lig'de 45 puan ile zirve takibini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıkları devam ediyor. Transfer çalışmalarına erken başlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon kadroda görmek istediği iki ismi yönetime bildirdi.