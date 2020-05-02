Galatasaray'ın yeni golcüsünü Muriç getiriyor

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Galatasaray, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni sezonda bir çok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılı ekip, yeni isimleri de kadroya dahil etmek istiyor. Sezon sonu takımından ayrılması düşünülen Falcao'nun yerine bir dünya yıldızı geleceği iddia ediliyor. Aslan'ın bu transferini ise Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriç yapacak. İşte detaylar...