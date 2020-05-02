02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü Muriç getiriyor

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Galatasaray, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni sezonda bir çok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılı ekip, yeni isimleri de kadroya dahil etmek istiyor. Sezon sonu takımından ayrılması düşünülen Falcao'nun yerine bir dünya yıldızı geleceği iddia ediliyor. Aslan'ın bu transferini ise Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriç yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 19:09
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Galatasaray'ın yeni golcüsünü Muriç getiriyor

Santrfor arayışlarına hız veren Galatasaray'da Mario Balotelli bombasını Vedat Muriqi patlatıyor.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü Muriç getiriyor

Sarı-kırmızılı takım, Radamel Falcao'nun yanına bir santrfor takviyesi yapmak istiyor ve buna göre alternatif isimleri belirledi.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü Muriç getiriyor

Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray'da öne çıkan isim ise Brescia'nın 29 yaşındaki futbolcusu Mario Balotelli oldu.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü Muriç getiriyor

Yıldız golcünün sezon sonunda takımından ayrılmaya karar vermesi transferde Galatasaray'ın iştahını kabarttı.


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Galatasaray'ın yeni golcüsünü Muriç getiriyor

İtalyan basını da bu transfer gelişmelerini yakından takip ederken, Balotelli ve Galatasaray iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.

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