02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Arda Turan'dan flaş Galatasaray sözleri

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Arda Turan, Sabah Instagram yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Turan, "Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum, tabi ki Galatasaray'da oynamak çok isterim." ifadeleri kullandı.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 23:19
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Arda Turan'dan flaş Galatasaray sözleri

Türk futbolunun ender yeteneklerinden Arda Turan, Sabah Instagram canlı yayınına konuk oldu.Kariyeri ile ilgili flaş itiraflarda bulunan Turan, Galatasaray ile çıkan transfer iddialarını yanıtladı. İşte Arda Turan'ın açıklamaları...

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Arda Turan'dan flaş Galatasaray sözleri

CORONA VİRÜSÜ YARDIMLARI

"Yardımlar başlayınca 'ne lazım?' diye ortalığa baktık, durumlara bakınca böyle küçük yardımlarla olmaz, dostlarımızla konuştuk ve bin maske üretilmesini sağladık. İnsanlara gerçekten yardım etmek istedik."

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Arda Turan'dan flaş Galatasaray sözleri

"Özel harekat polisi arkadaşlarımız var, onlarla konuşuyoruz sürekli. Polis arkadaşlarımız bana 'abi bize çok moral veriyorsun, başka bir yardıma ihtiyacımız yok, sadece biz burada neler yaşıyoruz bilsinler' dedikten sonra bu benim hep aklımda kaldı, bana ders oldu."

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Arda Turan'dan flaş Galatasaray sözleri

"Bayrampaşa'da 7'ye 7 gazozuna maç yapıyorduk. Kazanınca mutlu oluyorduk, O gazoz orada kalırdı ama kazanmak bizi daha çok mutlu ederdi."

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Arda Turan'dan flaş Galatasaray sözleri

"Evde kimse bizde transferi konuşmaz, iş konuşmayız. Aile saygısı evde her zaman devam eder."

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