20 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Kiralık olarak geliyor

Türkiye'de transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanmaya başladı. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği ve milli futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.06.2019 10:13
  • 1
  • 17
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Kiralık olarak geliyor

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

  • 2
  • 17
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Kiralık olarak geliyor

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cimbom hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

  • 3
  • 17
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Kiralık olarak geliyor

Yönetim Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

  • 4
  • 17
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Kiralık olarak geliyor

Sarı-Kırmızılılar bu sezonki ilk transferini savunma hattına yaptı.

  • 5
  • 17
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Kiralık olarak geliyor

Galatasaray'ın devre arasında Standard Liege'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Christian Luyindama'da sıcak bir gelişme yaşandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör