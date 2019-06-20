20 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Kiralık olarak geliyor
Türkiye'de transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanmaya başladı. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği ve milli futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 20.06.2019 10:13
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