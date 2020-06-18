Galatasaray'ın yeni forveti yolda! Transferin geleceği tarih...

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için çalışmalara başlarken, Radamel Falcao'ya alternatif olabilecek isimleri gündemine almıştı. Bu kapsamda Cimbom'un listesindeki isim için Aslan'a geleceği tarihi yazdılar. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 10:59 ABONE OL