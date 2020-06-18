18 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray'ın yeni forveti yolda! Transferin geleceği tarih...

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için çalışmalara başlarken, Radamel Falcao'ya alternatif olabilecek isimleri gündemine almıştı. Bu kapsamda Cimbom'un listesindeki isim için Aslan'a geleceği tarihi yazdılar. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 10:59
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Galatasaray'ın yeni forveti yolda! Transferin geleceği tarih...

Galatasaray, sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı kırmızılılar, Falcao'nun yanına bir golcü ararken, o isme resmi imzayı attırmaya çok yaklaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'ın yeni forveti yolda! Transferin geleceği tarih...

Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmişti.

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Galatasaray'ın yeni forveti yolda! Transferin geleceği tarih...

Karadeniz'de 2 önemli yıldızı Muslera ile Andone'yi kaybeden Cimbom, zirve yarışında yara almıştı.

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Galatasaray'ın yeni forveti yolda! Transferin geleceği tarih...

Maçın ardından Andone yerine bir golcü almayı planlayan Galatasaray için sürpriz, Meksika basınından geldi.

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Galatasaray'ın yeni forveti yolda! Transferin geleceği tarih...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 30 Haziran'da kulübü Tigres ile sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'nın, boşta kalmasının ardından Galatasaray'a geleceği bilgisi verildi.

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