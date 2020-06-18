18 Haziran 2020, Perşembe

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Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Transfer...

Son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın istediği yıldız isim için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine çalım atarak transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 14:58
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Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Transfer...

Beşiktaş ve Galatasaray, transfer için kıran kırana mücadeleye girdi... İstanbul'un iki devi, kaleci arayışlarında aynı isme yöneldi.

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Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Transfer...

Bilindiği üzere Beşiktaş, kısa süre önce Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırmış ve sözleşmesini feshetmişti.

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Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Transfer...

Galatasaray ise Süper Lig'in 27. haftasında oynadığı Rize maçında Muslera'nın sakatlığı sonrası beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmış, Uruguaylı kalecinin uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

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Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Transfer...

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında her iki kulüp de yeni 1 numarasını ararken, soluğu Rusya'da buldu...

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Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Transfer...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Krasnodar'da forma giyen Stanislav Kritsyuk için amansız bir mücadeleye girildiği duyuruldu. İşte detaylar;

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