Galatasaray'da Falcao'nun yerine iki süper aday! Fenerbahçe de istemişti

Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maaşıyla bütçeyi zorlayan ve ücretinde indirime gitmeyen Radamel Falcao'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye alırken, Kolombiyalı dünya yıldızının yerini yine aynı kalitede bir isimle doldurmayı planlıyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılılar, bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan iki yıldız golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar...