02 Temmuz 2020, Perşembe

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine iki süper aday! Fenerbahçe de istemişti

Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maaşıyla bütçeyi zorlayan ve ücretinde indirime gitmeyen Radamel Falcao'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye alırken, Kolombiyalı dünya yıldızının yerini yine aynı kalitede bir isimle doldurmayı planlıyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılılar, bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan iki yıldız golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 02:03 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 07:10
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Galatasaray'da Falcao'nun yerine iki süper aday! Fenerbahçe de istemişti

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da birinci öncelik forvet takviyesi değil…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da Falcao'nun yerine iki süper aday! Fenerbahçe de istemişti

Ancak Radamel Falcao'nun indirime yanaşmaması, River Plate'in sürpriz bir teklifle kapıyı çalması, üstüne üstlük bir de Kolombiyalı oyuncunun çok dillendirmese de ayrılmayı düşünmesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim B planı oluşturmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine iki süper aday! Fenerbahçe de istemişti

Yönetim kurulunda alınan prensip kararına göre ayrılmak isterse Falcao'nun gitmesine izin verilecek.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine iki süper aday! Fenerbahçe de istemişti

Falcao giderse sarı-kırmızılı yönetim, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen iki yıldızı gözüne kestirdi.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine iki süper aday! Fenerbahçe de istemişti

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