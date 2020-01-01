01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımda önemli değişiklikler yapacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İlk yarının son haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'u farklı mağlup ederek devreye moralli giren Aslan, ilk transfer bombasını patlatıyor. Ünlü gazeteci, sosyal medya hesabından yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklarken, sözleşme detaylarını da paylaştı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 19:39
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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray ara transfer döneminde bombayı patlattı. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği performansı sergileyemedi.

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Terim, ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı.

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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