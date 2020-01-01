01 Ocak 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları
Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımda önemli değişiklikler yapacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İlk yarının son haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'u farklı mağlup ederek devreye moralli giren Aslan, ilk transfer bombasını patlatıyor. Ünlü gazeteci, sosyal medya hesabından yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklarken, sözleşme detaylarını da paylaştı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 19:39
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...