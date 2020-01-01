Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımda önemli değişiklikler yapacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İlk yarının son haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'u farklı mağlup ederek devreye moralli giren Aslan, ilk transfer bombasını patlatıyor. Ünlü gazeteci, sosyal medya hesabından yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklarken, sözleşme detaylarını da paylaştı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...