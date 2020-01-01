Galatasaray'da Arda Turan krizi! Fatih Terim...

Süper Lig'de 4 Ocak tarihinde başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Sarrachi ile her konuda anlaşan, Tino Kadewere transferinde de mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda ocak ayında takıma katılması beklenen Arda Turan ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 19:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





