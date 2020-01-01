01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Arda Turan krizi! Fatih Terim...

Süper Lig'de 4 Ocak tarihinde başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Sarrachi ile her konuda anlaşan, Tino Kadewere transferinde de mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda ocak ayında takıma katılması beklenen Arda Turan ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 19:22
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Galatasaray'da Arda Turan krizi! Fatih Terim...

Sezonun 17. haftasında oynanan ve 5-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından lige verilen 3 haftalık arada kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Aslan'da transfer hareketliliği başladı.

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Galatasaray'da Arda Turan krizi! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in neredeyse tüm maçların ardından düzenlenen basın toplantısında ocak ayını işaret etmesi sonrası somut adımlar atmaya başladı.

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Galatasaray'da Arda Turan krizi! Fatih Terim...

Hem iç hem de dış transferde yoğun günler geçirmesi beklenen Galatasaray, ilk olarak sezon başında Roma'dan kiralanan Steven Nzonzi'yi disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı.

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Galatasaray'da Arda Turan krizi! Fatih Terim...

Fransız orta saha oyuncusunun ara transfer döneminde Roma'ya geri dönmesi bekleniyor.

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Galatasaray'da Arda Turan krizi! Fatih Terim...

Ocak ayında kadrosunda radikal değişiklikler yapacak olan Cimbom'da ayrılık sadece Nzonzi ile sınırlı kalmayacak... Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin performanslarından memnun olmadığı oyuncular Seri, Belhanda, Nagatomo, Mariano ve Emre Mor gibi isimleri de takımdan göndermeyi planlıyor.

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