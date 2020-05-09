09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'ın transferini Muslera bitiriyor! Real Madrid'in de gündemindeydi...

Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle iç ve dış transferde radikal kararlar alması beklenen sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera devreye girdi. Ara transfer döneminde 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin transferinde önemli rol oynayan tecrübeli file bekçisi, İspanyol devi Real Madrid'in de gündemine gelen yıldız futbolcuyu takımına kazandırmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 13:10
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Galatasaray'ın transferini Muslera bitiriyor! Real Madrid'in de gündemindeydi...

Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi amaçlayan ve Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Galatasaray'da gündem transfer...

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Galatasaray'ın transferini Muslera bitiriyor! Real Madrid'in de gündemindeydi...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada oyuncu arayışlarını hızlandıran Fatih Terim ve ekibi, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Galatasaray'ın transferini Muslera bitiriyor! Real Madrid'in de gündemindeydi...

Gelecek sezon geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, transferdeki önceliğini ise yerli oyunculara verdi.

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Galatasaray'ın transferini Muslera bitiriyor! Real Madrid'in de gündemindeydi...

Bu doğrultuda Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladığı öne sürülen Cimbom, Arda Turan, Semih Kaya, Mert Çetin, Mert Müldür, Yunus Mallı, Enes Ünal, Nazım Sangare, Alpaslan Öztürk ve Hasan Ali Kaldırım gibi isimleri de gündemine aldı.

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Galatasaray'ın transferini Muslera bitiriyor! Real Madrid'in de gündemindeydi...

İç transferde de büyük değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de belli oldu.

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