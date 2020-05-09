Galatasaray'ın transferini Muslera bitiriyor! Real Madrid'in de gündemindeydi...

Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle iç ve dış transferde radikal kararlar alması beklenen sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera devreye girdi. Ara transfer döneminde 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin transferinde önemli rol oynayan tecrübeli file bekçisi, İspanyol devi Real Madrid'in de gündemine gelen yıldız futbolcuyu takımına kazandırmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 09.05.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 13:10 ABONE OL