11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray taraftarından Comolli'ye olay gönderme!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'u renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferiyle coşan taraftarlar, Emre Mor transferi üzerinden Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli'ye göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
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Galatasaray taraftarından Comolli'ye olay gönderme!

Galatasaray transfere doymuyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük'ü takıma dahil eden sarı-kırmızılı ekip, Celta Vigo'nun kadro dışı bıraktığı Emre Mor'u da kadrosuna kattı.

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Galatasaray taraftarından Comolli'ye olay gönderme!

Dün sağlık kontrollerinden geçirilen yıldız futbolcunun bugün kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Galatasaray taraftarından Comolli'ye olay gönderme!

Ancak imzalar öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'a gitmek istediğini açıklayan Vedat Muriç'i kadrosuna katan ve Emre Mor ile de anılan Fenerbahçe'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

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Galatasaray taraftarından Comolli'ye olay gönderme!

Twitter'da bir Galatasaraylı taraftar, "Hayırdır Comolli, hasta falan mı? Emre, Galatasaray ile anlaşmak üzere, hâlâ devreye girmediniz?" diye yazdı ve Fenerbahçe'nin resmi hesabını mention'ladı.

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Galatasaray taraftarından Comolli'ye olay gönderme!

Ayrıca birçok Galatasaraylı kullanıcı da, "Emre Mor Fenerbahçe'de" diye yazarak mora boyanmış Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaştı.

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