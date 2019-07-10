11 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray taraftarından Comolli'ye olay gönderme!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'u renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferiyle coşan taraftarlar, Emre Mor transferi üzerinden Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli'ye göndermede bulundu.
Giriş Tarihi: 10.07.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
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