10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden!

Yaz transfer döneminin hızlı takımı Galatatasaray' da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Brezilyalı orta sahası Fernando'yu 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılılar, Sevilla'nın Ever Banega'yı bırakmaması nedeniyle orta saha transferinde B planını devreye soktu. İşte Cimbom'un orta saha transferindeki yeni hedefleri...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 19:59
  • 1
  • 17
Galatasaray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

  • 2
  • 17
Galatasaray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık gerçekleşti.

  • 3
  • 17
Galatasaray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden!

Takımın orta sahadaki omurgası Fernando, Sevilla ile anlaşmaya vardı.

  • 4
  • 17
Galatasaray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden!

Galatasaray, bu ayrılıktan sonra rotasını orta saha transferine çevirdi.

  • 5
  • 17
Galatasaray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden!

Aslan, orta saha mevkisindeki boşluğu 2 futbolcu ile doldurmayı planlıyor.

İşte transferin detayları...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör