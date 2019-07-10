Galatasaray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden!

Yaz transfer döneminin hızlı takımı Galatatasaray' da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Brezilyalı orta sahası Fernando'yu 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılılar, Sevilla'nın Ever Banega'yı bırakmaması nedeniyle orta saha transferinde B planını devreye soktu. İşte Cimbom'un orta saha transferindeki yeni hedefleri...