10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden!
Yaz transfer döneminin hızlı takımı Galatatasaray' da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Brezilyalı orta sahası Fernando'yu 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılılar, Sevilla'nın Ever Banega'yı bırakmaması nedeniyle orta saha transferinde B planını devreye soktu. İşte Cimbom'un orta saha transferindeki yeni hedefleri...
Giriş Tarihi: 10.07.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 19:59
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