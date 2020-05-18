18 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın transferini böyle duyurdular! Fatih Terim...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 12 Haziran'da başlayacak maçlar için antrenmanlara başlayan ve bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Completesports.com adlı internet sitesi sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği yıldız futbolcuyu duyururken, teknik direktör Fatih Terim'in de golcü oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 23:08
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Galatasaray'ın transferini böyle duyurdular! Fatih Terim...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'ın transferini böyle duyurdular! Fatih Terim...

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Galatasaray'ın transferini böyle duyurdular! Fatih Terim...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi...

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Galatasaray'ın transferini böyle duyurdular! Fatih Terim...

Aslan, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak istenen katkıyı verememesi sebebiyle sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmüyor. Nottingham Forest ve Watford'un talip olduğu öne sürülen oyuncuya gelecek teklifler değerlendirilecek.

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Galatasaray'ın transferini böyle duyurdular! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Brighton'dan kiraladığı ancak uzun süreli sakatlığı nedeniyle istediği kadar faydalanamadığı Florin Andone ile de yola devam etmeyecek.

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