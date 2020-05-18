Galatasaray'ın transferini böyle duyurdular! Fatih Terim...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 12 Haziran'da başlayacak maçlar için antrenmanlara başlayan ve bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Completesports.com adlı internet sitesi sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği yıldız futbolcuyu duyururken, teknik direktör Fatih Terim'in de golcü oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 23:08 ABONE OL