18 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde Arabistan piyangosu! Dev gelir...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının yarattığı olumsuz mali koşullar nedeniyle kadrosundaki maliyeti azaltacak ve oyuncu satacak Galatasaray'a, Suudi Arabistan piyangosu vurdu. Cimbom'un kadrosunda düşünmediği isim için Arap yarımadasından teklif geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 17:45
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Galatasaray'a transferde Arabistan piyangosu! Dev gelir...

Çin'in WUhan kentinde meydana gelen corona virüsü salgınının tüm dünya çapında etki göstermesiyle birlikte futbol kulüplerinde büyük bir maddi kriz yaşanıyor.

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Galatasaray'a transferde Arabistan piyangosu! Dev gelir...

Bu sebepten dolayı önümüzdeki sezon planlamalarında ince eleyip sık dokuyan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da bütçe yaratmaya çalışıyor.

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Galatasaray'a transferde Arabistan piyangosu! Dev gelir...

BELHANDA GÖNDERİLEBİLİR

Yüksek maaşı, inişli çıkışlı performansı ve taraftarla girdiği diyaloglar nedeniyle gözden çıkartılan Younes Belhanda için 3 talip bulunuyor.

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Galatasaray'a transferde Arabistan piyangosu! Dev gelir...

Tarafların anlaşması durumunda Belhanda'nın gitmesiyle Cimbom hem bonservis elde edilecek hem de büyük bir maaş yükünden kurtulacak.

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Galatasaray'a transferde Arabistan piyangosu! Dev gelir...

TELLES'DEN 2.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 'bir sonraki satışın kârından %10 pay maddesiyle Porto'ya sattığı Alex Telles'in Paris-Saint Germain'e transferinin bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor.

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