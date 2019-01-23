23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Tetteh'in alternatifi hazır!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan'ın yanına Tetteh'i almak istiyor ancak bu transfer gerçekleşmezse Ganalı golcünün alternatifi belirlendi.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 07:52
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Galatasarayda Tettehin alternatifi hazır!

Galatasaray'ın Alan Carvalho transferine bitti gözüyle bakılırken, ikinci santrfor olarak düşündüğü Tetteh için de girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasarayda Tettehin alternatifi hazır!

Aslan, Tetteh'in kulübü Sparta Prag'ın yoğun çabalara rağmen ikna edilmemesi nedeniyle Liverpool'dan Divock Origi'yi kiralamayı planlıyor.

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Galatasarayda Tettehin alternatifi hazır!

İngiliz ekibinin, önceliğinin 23 yaşındaki Belçikalı golcüyü satmak olduğu öğrenilirken, belirlenen 20 milyon euro'luk transfer bedelini herhangi bir kulübün karşılamadığı kaydedildi.

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Galatasarayda Tettehin alternatifi hazır!

Geçen sezon 6.5 milyon euro'ya Wolfsburg'a 1 yıllığına kiralanan Origi için yarım sezonluğuna 3 milyon euro'luk kiralama bedeli biçildi.

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Galatasarayda Tettehin alternatifi hazır!

Sarı-kırmızılı kulübün Tetteh için son çalışmalardan da sonuç alınmadığı takdirde Origi'yi getirmeyi hedeflediği bildirildi.

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