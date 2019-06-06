06 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın transfer planı hazır! Onyekuru olmazsa o isim gelecek
Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da gündem transfer. Teknik direktör Fatih Terim, sezon başında Everton'dan kiralanan ve gösterdiği etkili performansla takımın gözde isimlerinden olan Henry Onyekuru'yu yeniden takımda görmek istiyor ancak İngiliz ekibinin Nijeryalı yıldızı satmak istemesi ve yüksek bir bonservis bedeli istemesi transferi zora sokuyor. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru transferi gerçekleşmezse yerine alacağı ismi belirledi.
Giriş Tarihi: 06.06.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 10:19
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