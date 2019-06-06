06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın transfer planı hazır! Onyekuru olmazsa o isim gelecek

Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da gündem transfer. Teknik direktör Fatih Terim, sezon başında Everton'dan kiralanan ve gösterdiği etkili performansla takımın gözde isimlerinden olan Henry Onyekuru'yu yeniden takımda görmek istiyor ancak İngiliz ekibinin Nijeryalı yıldızı satmak istemesi ve yüksek bir bonservis bedeli istemesi transferi zora sokuyor. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru transferi gerçekleşmezse yerine alacağı ismi belirledi.

Giriş Tarihi: 06.06.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 10:19
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Galatasaray'ın transfer planı hazır! Onyekuru olmazsa o isim gelecek

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.

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Galatasaray'ın transfer planı hazır! Onyekuru olmazsa o isim gelecek

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, 4 futbolcuyu kadrosuna katmak için gün sayıyor.

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Galatasaray'ın transfer planı hazır! Onyekuru olmazsa o isim gelecek

Cimbom, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz ile prensip anlaşmasına vardı.

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Galatasaray'ın transfer planı hazır! Onyekuru olmazsa o isim gelecek

İç transferde de hareketli günler geçiren Galatasaray, kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

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Galatasaray'ın transfer planı hazır! Onyekuru olmazsa o isim gelecek

Aslan, ara transfer döneminde Belçika'nın Standard Liege takımından kiraladığı ve kısa sürede Marcao ile takımın vazgeçilmezlerinden olan Christian Luyindama'yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

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